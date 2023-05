Cannes: Harrison Ford überraschend mit Ehrenpalme ausgezeichnet

Hollywood-Legende Harrison Ford ist beim Filmfestival von Cannes überraschend mit einer Ehrenpalme für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Der 80-jährige US-Schauspieler, der zur Vorstellung des Films „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ an die französische Riviera gekommen war, erklärte nach der Verleihung des Preises durch Festivalchef Thierry Frémaux am Donnerstagabend, er sei „tief berührt von dieser Auszeichnung“.

Die Organisatoren von Cannes hatten bereits im Vorfeld angekündigt, Ford eine „außergewöhnliche Ehrung“ zuteil werden zu lassen. Der 80-Jährige hat in seiner jahrzehntelangen Karriere zahlreiche Rollen verkörpert, die in die Filmgeschichte eingegangen sind: von Han Solo in der „Krieg der Sterne“-Saga über „Blade Runner“ bis zum Archäologen Indiana Jones, der im Jahr 1981 in Steven Spielbergs „Jäger des verlorenen Schatzes“ seinen ersten Auftritt auf der Leinwand hatte.

„Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ spielt größtenteils 1969

In dem Film „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“, der größtenteils 1969 spielt, ist „Indy“ noch einmal auf der Jagd nach einem wertvollen Artefakt: Einem Rad, von dem manche Leute glauben, dass es den Lauf der Geschichte verändern kann. An seiner Seite ist diesmal seine Patentochter Helena (Phoebe Waller-Bridge). Doch die beiden sind nicht die einzigen, die das Gerät suchen. Auch ein Wissenschaftler mit Nazi-Vergangenheit (Mads Mikkelsen) will es in seinen Besitz bringen.

Harrison Ford und seine Frau Calista Flockhart auf dem Roten Teppich in Cannes. Loic Venance/AFP

Bei der Eröffnungsfeier des diesjährigen Festivals von Cannes hatte am Dienstag bereits der 78-jährige US-Mime Michael Douglas eine Ehrenpalme erhalten. Im vergangenen Jahr war der US-Schauspieler Tom Cruise vor der Aufführung des Films „Top Gun: Maverick“ überraschend mit der Ehrung bedacht worden.