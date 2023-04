„Car-Freitag“: Polizei nimmt Autotuner und Raser ins Visier Es hat Tradition: Jedes Jahr an Karfreitag kommt die Poser- und Tunerszene an ausgewählten Treffpunkten zusammen. Mit einer länderübergreifenden Aktion will ... dpa

ARCHIV - Polizisten kontrollieren einen getunten Volkswagen Golf, der von einer Verkehrskontrolle am sogenannten «Car-Freitag» herausgezogen wurde. Felix Kästle/dpa

Berlin -Autotuner und Raser müssen sich am Karfreitag bundesweit auf verstärkte Kontrollen der Polizei gefasst machen. Bei der länderübergreifenden Aktion unter dem Motto „Rot für Raser, Poser und illegales Tuning“ will die Polizei ausgewählte Schwerpunkte ins Visier nehmen. Diese würden vorher nicht bekanntgegeben, hieß es aus dem Innenministerium in Mecklenburg-Vorpommern.