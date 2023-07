Cara Delevingne: Alkohol aufzugeben war nicht einfach

London -Cara Delevingne hat sich in einem Interview mit dem britischen „Elle“-Magazin zu ihrem Kampf gegen die Alkoholsucht geäußert. Es sei nicht einfach gewesen, trocken zu werden, sagte das englische Model dem Magazin laut einem Bericht. Aber sie habe keinen Moment daran gezweifelt, dass es sich lohne. „Es ist jede Sekunde wert“, sagte die 30-Jährige, die inzwischen auch als Schauspielerin erfolgreich ist.

Mittlerweile fühlt sich Delevingne in einer „glänzenden neuen Ära“, wie sie sagte. Sie sei stabil und ruhiger und habe eine Menge gelernt: „Dass ich verdammt widerstandsfähig bin. Dass alles möglich ist. Ich denke, ich habe das immer gesagt und nicht daran geglaubt. Aber jetzt glaube ich daran“, sagte sie.

Delevingne hatte sich im vergangenen Jahr in eine Entzugsklinik eingewiesen, nachdem sie von Paparazzi sichtlich verwirrt und zerzaust an einem Flughafen in Los Angeles fotografiert worden war.