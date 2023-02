Carl-Thiem-Klinikum wird als Unikrankenhaus vorbereitet Das Cottbuser Krankenhaus CTK soll Uniklinikum werden. Der Klinikchef spricht über erste Schritte. Durch die geplanten Reformen des Bundesgesundheitsminister... dpa

Cottbus -Mit Schulungen, der Aufstockung von Personal und der gezielten Suche nach Ärzten bereitet sich das kommunale Carl-Thiem-Klinikum (CTK) in Cottbus auf den Übergang zu einem Universitätskrankenhaus vor. Derzeit werde der Personalbestand der Klinik an die neuen Herausforderungen angepasst, sagte Klinikchef Götz Brodermann der „Ärzte-Zeitung“ am Samstag. „Wir suchen zum Beispiel bei Chefärzten schon gezielt nach Bewerbern, die auf dem Niveau einer Universitätsklinik arbeiten können.“ Auch für mehrere Digitalisierungsprojekte würden 50 IT-Fachkräfte gesucht, darunter Entwickler, Projektleiter und Administratoren. „Damit ist dann allen Zweiflern in Cottbus hoffentlich klar, dass die Universitätsmedizin in Cottbus kommen wird“, betonte der Klinikschef.