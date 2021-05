Berlin - „Der Sommer wird gut!“ Die Komikerin und Showmasterin Carolin Kebekus hat den ersten Sommerhit in diesem Jahr gelandet. In ihrer ARD-Sendung hat sie den Song samt Musikvideo präsentiert. Der Titel des Liedes: La Vida sin Corona (Leben ohne Corona). An ihrer Seite tritt in dem Clip der wohl bekannteste Corona-Mahner auf: Karl Lauterbach. Das Video geht im Netz viral.

So singt Kebekus im typischen Sommer-Look mit Hut, Sonnenbrille und Getränk in der Hand: „Sonne, Strand, Sommerglück, das Leben kehrt wieder zurück. Partys in der Bar und wir kommen uns nah.“ SPD-Politiker Karl Lauterbach wird eingespielt, als Wissenschaftler und Corona-Mahner am Schreibtisch. Er sagt reimend darauf: „Es besteht durchaus Ansteckungsgefahr.“

Dann singt Carolin Kebekus fröhlich: „In der vollen Bahn fassen wir uns an.“ Lauterbach ergänzt: „Wovon ich nur dringend abraten kann“.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Als Refrain bedient sich Kebekus eines Zitats Lauterbachs. Er hatte vor ein paar Wochen im Hinblick auf die Corona-Lage prognostiziert: „Der Sommer wird gut.“ Lauterbach, der für seine Forderungen immer wieder scharf kritisiert wurde und wird, schreibt dazu auf Twitter: „Wer sich amüsieren möchte auf meine Kosten: Hier mache ich den Spielverderber für @carolinkebekus. Kommentare willkommen.“