Zwei Männer rauben ein Carsharing-Auto an einer Tankstelle in Prenzlauer Berg. Dank der Ortungstechnik kann die Polizei die Männer schnell festnehmen.

Carsharing-Auto an Tankstelle geraubt: Polizei nimmt Männer in Berlin-Mitte fest

Ein Mann bei der Festnahme an der Mühlendammbrücke in Berlin-Mitte.

Ein Mann bei der Festnahme an der Mühlendammbrücke in Berlin-Mitte. Morris Pudwell

Zwei Männer haben am Mittwochabend dem Fahrer eines Carsharing-Autos an einer Tankstelle in Prenzlauer Berg ein Messer vorgehalten und ihn so bedroht. Nach ersten Zeugenberichten haben sie dann das Auto geraubt und sind davongefahren.

Der Fahrer hatte getankt und wollte sich noch schnell ein Getränk an der Tankstelle in der Margarete-Sommer-Straße in Prenzlauer Berg holen. Als er rauskam, zückten die Angreifer das Messer. Der Fahrer hatte nach ersten Aussagen einen Laptop mit seiner kompletten Studienarbeit, sein Handy und weitere private Sachen im Fahrzeug. Der junge Mann rannte sofort in die Tankstelle zurück und alarmierte die Polizei.

Polizei Berlin kann geraubtes Carsharing-Auto schnell orten

Was die Räuber nicht bedachten: Das Auto hat eine Ortungstechnik. Der Disponent der Mietfirma konnte der Polizei Berlin am Notruf auf den Meter genau die Koordinaten des VW mitteilen, parallel wurde auch das gestohlene Handy geortet. Mehrere Einsatzwagen keilten die Männer auf der Mühlendammbrücke in Berlin-Mitte ein und nahmen die Insassen, zwei junge Männer, fest.

Schnell kam Verstärkung der Berliner Polizei hinzu. Die zwei Männer wurden durchsucht und festgenommen. Neben den geraubten Gegenständen soll bei einem Verdächtigen auch das Messer gefunden worden sein.

Wie aus Polizeikreisen zu erfahren war, sei es gerade im Trend bei jungen Kriminellen in Berlin, Mietwagen zu rauben oder illegal mit geraubten Anmietdaten zu entwenden. In dem Fall haben die jungen Männer mindestens eine Anzeige wegen schweren bewaffneten Raubes zu erwarten.