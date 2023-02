Cäsium-Kapsel in Australien: Jetzt sucht der Strahlenschutz Irgendwo muss sie sein: Eine nur wenige Millimeter große, hoch radioaktive Kapsel ist einem australischen Bergbaukonzern abhanden gekommen. Das Problem: Der ... dpa

HANDOUT - Australische Katastrophenschützer versuchen mit Messgeräten, eine Spur der Kapsel zu finden. ND EMERGENCY SERVICES/dpa Evan Collis/DEPARTMENT OF FIRE A

Perth -In Australien hat sich die Behörde für Strahlenschutz und nukleare Sicherheit (Arpansa) in die Suche nach einer verschwundenen radioaktiven Kapsel eingeschaltet. Die Agentur habe Experten in den Westen des Landes entsandt, die mit Spezialgerät bei der Fahndung nach der winzigen Kapsel entlang einer 1400 Kilometer langen Strecke helfen sollen, berichtete der Sender 9News am Mittwoch. Unter anderem waren sie mit Strahlungsdetektoren auf Fahrzeugen im Einsatz.