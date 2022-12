Cathy und Mats Hummels sind geschieden Jetzt ist es amtlich: Der Fußballprofi Mats Hummels und die Influencerin Cathy Hummels gehen getrennte Wege. dpa

München -Nach der Scheidung traf man sich zum Kaffee: Die Influencerin Cathy Hummels und der Fußballer Mats Hummels sind jetzt amtlich geschieden. Das teilte Cathy Hummels (34) am Montag auf Instagram mit. „Wir blicken zurück und erinnern uns an unsere gemeinsame Zeit als Paar“, so die Influencerin in dem Social-Media-Post. „Jetzt sind wir geschieden, aber sind optimistisch, als Eltern und Freunde eine gemeinsame Zukunft zu haben. Haben danach auch erst mal gemeinsam einen Kaffee getrunken.“