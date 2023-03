Offiziell: CDU in Berlin will Koalitionsverhandlungen mit SPD starten

Jetzt ist es offiziell: Die CDU in Berlin möchte Koalitionsverhandlungen mit der SPD aufnehmen. Das hat der Landesvorstand der Partei einstimmig beschlossen, wie ein CDU-Sprecher am Donnerstag mitteilte.

Bereits am Mittwoch war bekanntgeworden, dass CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner eine Große Koalition mit der SPD in der Juniorrolle favorisiert und Regierender Bürgermeister werden möchte. Und auch die SPD möchte Koalitionsverhandlungen mit den Christdemokraten: Am Mittwoch hatte sich der SPD-Landesvorstand mit 25 Ja-Stimmen zu 12 Nein-Stimmen mehrheitlich dafür entschieden, mit der CDU in die Koalitionsverhandlungen zu gehen.

Die SPD war bei der Wiederholungswahl am 12. Februar mit 18,4 Prozent der Stimmen deutlich hinter dem Wahlsieger CDU (28,4 Prozent) gelandet.

Giffey: Kein echter Neubeginn mit Grünen und Linken

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hatte nach der SPD-Entscheidung von „Respekt vor dem Wahlergebnis“ für die CDU und mehr inhaltlichen Schnittmengen mit der CDU gesprochen. Mit den bisherigen Partnern Grüne und Linke hätte es keinen echten Neubeginn geben können.

Von den Grünen habe man „eher Signale bekommen, dass Ziele, die uns wichtig waren, relativiert werden“, sagte Giffey am Donnerstag im Deutschlandfunk. Die Entscheidung sei aber „sehr schwierig“ gewesen. „Wir haben uns das wirklich nicht leicht gemacht“, sagte Giffey. „Ein Bündnis einzugehen, bei dem wir das Rote Rathaus verlieren, ist keine leichte Entscheidung.“ Sie räumte ein, dass es innerhalb der SPD „viel Skepsis“ gegenüber einer Koalition mit der größeren CDU gebe.

Von einem Wechsel zur CDU erhofft sich die SPD-Spitze mehr Erfolgschancen bei der nächsten Abgeordnetenhauswahl im Jahr 2026. In den vergangenen sechs Jahren habe es in der Koalition mit Grünen und Linken eine „hohe Anzahl ungelöster koalitionsinterner Konflikte“ gegeben, hieß es im interne Bericht der SPD-Sondierungskommission. Die Aussichten für die Wahlen 2026 seien besonders für die geschwächte SPD „in einem krisenbelasteten Bündnis kaum positiv“. Ein Zweierbündnis mit der CDU biete mehr „Gestaltungsmacht“ und „geringere Reibungsverluste“. Bis 2026 sei „eine verbesserte Profilbildung“ möglich. (mit dpa)