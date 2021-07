Berlin - Die Berliner CDU-Fraktion hat die Absage des Bezirksamts Mitte von Open-Air-Veranstaltungen am Plötzensee in Berlin-Wedding scharf kritisiert. In einer Pressemitteilung der CDU-Fraktion werden die Grünen als „Spaßbremser“ bezeichnet. „Wie die Grünen im Bezirksamt Mitte Berlins pandemiegebeutelte Clubszene verschaukeln, ist ärgerlich.“, teilt der medienpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Christian Goiny, mit.

Und weiter: „Mehrwöchige Theater-Aufführungen im Strandbad Plötzensee werden von ihnen erlaubt, eine Open-Air-Veranstaltung der Clubkommission nur wenige Stunden vor Eröffnung kurzfristig abgesagt, verbunden mit saftigen Strafandrohungen. Das ist ein beispiellos schlechter Stil und nicht nachvollziehbar.“ Am Sonntag sollte am Berliner Plötzensee die Veranstaltung Tropicalia by Pornceptual stattfinden.

CDU Berlin unterstützt rechtliche Schritte der Plötzensee-Veranstalter

Der Hinweis des Bezirks auf das Landschaftsschutzgebiet wirke vorgeschoben und nicht überzeugend. Die Berliner CDU unterstütze die angekündigten rechtlichen Schritte der Veranstalter wie auch des Strandbadbetreibers, heißt es.

Mit seinem Vorgehen missachte der Bezirk den Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung Mitte, die das Club-Event befürwortet habe. Zudem habe der Senat legale Event-Freiflächen zugesagt und das Strandbad bereits als geeigneten Standort ausgewählt. Goiny attackiert auch Linken-Kultursenator Lederer: Dieser müsse sich fragen lassen, was sein Wort noch wert sei.

Auch die Berliner Clubcommission hat Widerstand gegen die Absage der Events angekündigt. Gegenüber dem rbb teilte der Sprecher des Verbands, Lutz Leichsenring, mit: „Trotz konstruktiver Dialoge zwischen den Betreibern des Strandbads und Bezirksbürgermeister Von Dassel hat dessen Ordnungsamt nun allerdings – zur großen Verwunderung der Clubcommission – einen entgegengesetzten Kurs eingeschlagen.“