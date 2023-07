CDU-Chef Merz: Kooperation mit der AfD auf Kommunalebene möglich

Die CDU-Brandmauer gegen die AfD fängt offenbar an zu bröckeln. CDU-Chef Friedrich Merz plädiert mittlerweile für einen pragmatischen Umgang auf kommunaler Ebene. Äußerungen im ZDF-Sommerinterview lassen darauf schließen, dass er einer Kooperation auf kommunaler Ebene nicht mehr abgeneigt ist.

Denn das Verbot einer Zusammenarbeit mit der rechten Partei beziehe sich „auf gesetzgebende Körperschaften, das betrifft übrigens auch das europäische Parlament, den Bundestag, den Landtag“, so Merz am Sonntag in seiner Heimatstadt Arnsberg gegenüber dem ZDF. Auf die Frage, ob er damit die strikte Abgrenzung, also die sogenannte Brandmauer, etwas aufgebe, betonte Merz: „Ich habe das nicht aufgegeben, aber wir sind verpflichtet, demokratische Wahlen anzuerkennen.“

Merz: „Es wird keine Beteiligung der AfD an einer Regierung geben“

Merz bekräftigte aber erneut, dass die Union nicht mit der AfD kooperieren werde. „Es wird keine Beteiligung der AfD an einer Regierung geben, jedenfalls nicht mit uns. Und sie werden auch keine Mehrheit dafür bekommen“, sagte Merz. In Thüringen, im Landkreis Sonneberg, wurde nun aber ein Landrat von der AfD gewählt. „Natürlich muss dann in den Kommunalparlamenten nach Wegen gesucht werden, wie man die Stadt, den Landkreis gestaltet“, so der CDU-Chef.

Ein Verbot der AfD lehnt Merz ab. „Parteiverbote haben noch nie dazu geführt, dass man ein politisches Problem löst.“ Einen entsprechenden Vorschlag des CDU-Bundestagsabgeordneten und früheren Ostbeauftragten Marco Wanderwitz nannte er eine Einzelmeinung in der Fraktion.