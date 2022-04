Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz reist offenbar am Montag in die ukrainische Hauptstadt Kiew. Dies berichtet die Bild-Zeitung. Der Oppositionsführer im Bundestag wäre damit einer der ersten deutschen Politiker, die während des Ukraine-Krieges in das Land reisen.

Vor Merz waren bereits die Bundespolitiker Anton Hofreiter (Grüne), Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und Michael Roth (SPD) in die Ukraine gefahren. Außerdem hatte Ursula von der Leyen in ihrer Funktion als Präsidentin der EU-Kommission das Land besucht.

Mehr in Kürze.