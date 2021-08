Berlin - Die Union startete am Samstag (11 Uhr) in die heiße Wahlkampfphase. Bei der Veranstaltung im Berliner Tempodrom sprechen neben Kanzlerkandidat und CDU-Chef Armin Laschet auch der CSU-Vorsitzende Markus Söder sowie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Geplant sind außerdem Videoschalten zu Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern in verschiedenen Teilen Deutschlands.

Nachdem die Union über Monate mit komfortablem Vorsprung in den Umfragen auf Platz eins gelegen hatte, ging es für sie zuletzt bergab. Gleichzeitig holte die SPD auf. In der Frage der Kanzlerpräferenz steht in den Erhebung meist SPD-Kandidat Olaf Scholz auf dem ersten Rang; Laschet liegt zum Teil hinter der Grünen-Bewerberin Annalena Baerbock auf Platz drei.

Söder warnt vor CDU-Machtverlust

Angesichts der sinkenden Umfragewerte gehe es für die Union nicht mehr nur um die Frage, wie und mit wem sie regieren wolle, sondern darum, ob sie überhaupt noch regieren werde, sagte Söder auf der Wahlkampfkundgebung im Tempodrom. Er fügte hinzu: „Ich habe keinen Bock auf Opposition.“

„Bei aller Freude, dass wir heute zusammenkommen, und bei aller Selbstvergewisserung – lasst uns auch einen Moment ehrlich sein“, sagte Söder. „Es ist knapp, es wird sehr knapp werden, und jeder muss kapieren mit dem heutigen Tag, dass es echt um alles geht.“ Der CSU-Chef sprach den Wahlkämpfern der Union Mut zu: „Wenn wir schon den Eindruck von Ängstlichkeit und Unsicherheit vermitteln – wie sollen die Bürgerinnen und Bürger uns dann vertrauen?“, sagte er. „Lasst uns endlich vernünftigen Wahlkampf machen, nicht über Nebensächlichkeiten reden, welcher Lebenslauf gut und welcher Lacher passend war“, sagte er weiter.

In seiner Rede sprach sich Söder für den gemeinsamen Unionskandidaten Armin Laschet (CDU) als Kanzler aus. „In ernsten Zeiten braucht es klare Linie, klare Führung - und diese klare Führung kann weder Olaf Scholz noch Frau Baerbock geben: Die klare Führung kann nur die Union mit Armin Laschet etablieren“, sagte Söder.

Merkel „zutiefst überzeugt“ von Laschets Wahl zum Kanzler

Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigt sich „zutiefst überzeugt“, dass Armin Laschet nach der Wahl Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werde, sagte Merkel beim CDU-Wahlkampfauftritt im Tempodrom. In ihrer Rede hob sie vor allem die persönlichen Eigenschaften des CDU-Kandidaten hervor.

„Ich habe Armin Laschet in all den Jahren als einen Menschen und Politiker erlebt, für den das C im Namen unserer Partei nicht irgendein Buchstabe ist, sondern bei allem, was er getan hat und tut, der Kompass war“, sagte Merkel. Es sei Laschet „immer wichtig, auf der Grundlage unseres christlichen Menschenbildes den einzelnen Menschen mit seiner unantastbaren Würde in den Mittelpunkt zu stellen, zwischen den Menschen Brücken zu bauen.“

Merkel schloss ihre Rede mit einem Appell an die Wahlkämpfer der Partei: Es „lohnt sich, in den verbleibenden 35 Tagen zu kämpfen, jede Stunde dafür, dass die CDU und die CSU stark im Deutschen Bundestag sind, jede Stunde dafür, dass wir Deutschland gut gestalten und in eine gute Zukunft führen - und das natürlich mit Armin Laschet als unserem zukünftigen Bundeskanzler.“