CDU bekommt ein neues Logo: Was ändert sich?

Die CDU ändert das Design der Partei. Künftig werden die drei Buchstaben des Parteinamens schwarz statt rot und die Grundfarbe ist ein helles Türkisblau, wie Generalsekretär Carsten Linnemann am Dienstag bei der Vorstellung des neuen Parteiauftritts in Berlin sagte. Zum Logo gehören drei nach oben weisende Streifen in den Nationalfarben Schwarz, Rot und Gold. Mit der Neugestaltung soll das Erscheinungsbild auch bundesweit vereinheitlicht werden, nachdem einige CDU-Landesverbände bereits Blautöne verwendet hatten.

„Die CDU wird wieder schwarz“, sagte Linnemann. Dies stehe für Besonnenheit, Klarheit und Konzentration auf das Wesentliche. Die drei Buchstaben „CDU“ waren ursprünglich schwarz, dann aber seit 1972 in Rot gehalten, wie es zur Erläuterung hieß. Die schwarz-rot-gelben Streifen sollen einen „CDU-Bogen“ darstellen, der für Aufbruch und Dynamik stehen soll.

Die CDU hatte nach dem Machtverlust bei der Bundestagswahl 2021 einen Erneuerungsprozess angestoßen. Dazu gehört auch ein neues Grundsatzprogramm, das 2024 beschlossen werden soll.