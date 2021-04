Berlin - Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet hat vor dem Bundesvorstand der Partei seinen Anspruch auf die Kanzlerkandidatur bekräftigt und seine Kritiker aufgefordert, aus der Deckung zu kommen. „Ich ermutige euch zu einer offenen Debatte“, sagte Laschet laut Teilnehmern am Montagabend vor dem CDU-Spitzengremium. In dieser Debatte müsse es um die Frage gehen, wer der bessere Kanzlerkandidat für die Union sei. Im Vorstand habe es rund 40 Anträge auf Wortmeldungen gegeben, hieß es gegenüber der Nachrichtenagentur AFP aus Teilnehmerkreisen. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Laschet in der Sitzung gesagt haben: „Der Tag der Entscheidung ist gekommen.“

„Es geht um die besten Antworten auf die drängenden Zukunftsfragen. Und ich bin bereit, für uns die Kandidatur zu übernehmen“, sagte Laschet am Montagabend nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Zugleich sagte er demnach: „Wir sind heute in der Verantwortung, ein Zeichen zu setzen, wo der Wahlkampf hingeht.“

Laumann und Gröhe sind für Laschet, Ministerpräsident Haseloff für Söder

Laschet bezeichnete es als „sehr wichtiges Signal“, dass sein CSU-Rivale Markus Söder am Montag klargemacht habe, dass er ein eindeutiges Votum des CDU-Bundesvorstands akzeptieren werde, wie Teilnehmer gegenüber AFP berichteten. Viele Mitglieder hätten ihm in den vergangenen Tagen gesagt: „Du musst stehen“, und sie hätten ihn ausdrücklich unterstützt, sagte Laschet demnach.

Der CDU-Chef regte demnach an, dass sich nicht nur die gewählten Vorstandsmitglieder, sondern auch die beratenden Mitglieder zu Wort melden sollten.

Söder war zur Sitzung des Bundesvorstandes eingeladen, nahm diese Einladung aber nicht an. Söder hatte die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur am Nachmittag in die Hand der CDU gelegt und erklärt, dass er sie respektieren werde, egal wie sie ausgehe.

Hamburgs CDU-Chef Christoph Ploß berichtete nach Teilnehmerangaben von einem „gemischten Stimmungsbild“ in seinem Landesverband. Es gebe zwei hervorragende Kandidaten. Egal, wer es werde – Hamburg werde den Kandidaten unterstützen. JU-Chef Tilman Kuban berichtete vom Votum des Unions-Nachwuchses vom Vorabend. In einer Konferenz der Landeschefs der Jungen Union hatten sich 14 von 18 Landesvorsitzenden für Söder ausgesprochen. Zugleich mahnte Kuban nach diesen Informationen Geschlossenheit an. Auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff soll sich für Söder ausgesprochen haben.

Die wie Laschet aus Nordrhein-Westfalen stammenden CDU-Vorstandsmitglieder Karl-Josef Laumann und Hermann Gröhe stellten sich hinter Laschet. Laumann sagte demnach, der Kanzlerkandidat der Union müsse ein glühender Europäer sein. Laschet habe gezeigt, dass er es könne, in NRW sei es ihm gelungen, zu versöhnen.

Daniel Günther: Entscheidung noch am Montagabend

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther hat eine Entscheidung über die Kanzlerkandidatur in der laufenden CDU-Vorstandssitzung gefordert. Die Landtagsfraktion in Schleswig-Holstein habe am Montag klar hinter Laschet gestanden, sagte er am Montagabend nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in der digitalen Sondersitzung. Nun werde eine Entscheidung gebraucht. Der Vorstand habe sich vor einer Woche aus guten Gründen für Laschet ausgesprochen. Das müsse gelten. Präsidiumsmitglied Norbert Röttgen sprach sich demnach gegen eine Entscheidung noch am Abend aus.

Die Vorgängerin von Laschet im CDU-Vorsitz, Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, stellte sich wie Günther hinter eine Kanzlerkandidatur des NRW-Ministerpräsidenten. Auch sie plädierte für eine schnelle Entscheidung. Die Mitglieder des Vorstands hätten Führungsverantwortung, sagte sie nach Angaben aus Teilnehmerkreisen. Europa schaue auf Deutschland – dafür würden eine starke CDU gebraucht. Kramp-Karrenbauer kritisierte demnach Söder, weil er sich nicht an die Zusage gehalten habe, das Votum der CDU vom Montag vergangener Woche zu akzeptieren. Vieles in den letzten Tagen sei ruinös gewesen, wurde Kramp-Karrenbauer zitiert. Umfragen könnten sich drehen und seien nicht entscheidend.