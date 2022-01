Berlin - Über 60 Prozent der Corona-Neuinfektionen in Berlin sind inzwischen der Omikron-Variante zuzuordnen. Immer mehr Menschen infizieren sich erneut mit dem Virus, egal ob sie schon geimpft, genesen sind oder nicht. 7797 Neuinfektionen kamen am Donnerstag laut Lagebericht hinzu. Doch die Quarantäneregeln in Berlin sind von Bezirk zu Bezirk unterschiedlich. Die Bund-Länder-Runde hatte sich am 7. Januar auf eine einheitliche Quarantäne-Verkürzung geeinigt. Der Berliner Senat hat diese Beschlüsse bisher noch nicht übernommen, er zögert, wartet auf den Bundesrat. Zugleich ist es den Bezirken freigestellt, die Beschlüsse schon vorher umzusetzen und die Quarantäne je nach Fall zu verkürzen oder ganz auszusetzen.

So ist nun mit einem Beschluss im Senat erst ab dem kommenden Dienstag zu rechnen, die Regeln würden ab dem 22. Januar in Kraft treten. Die Folge: Es gibt keine einheitlichen Quarantäne-Regeln, je nach Bezirk sind die Vorgaben unterschiedlich. Deswegen ist mit der Neuregelung schon vor dem 22.Januar zu rechnen, vielleicht auch schon am Freitag, wie die Gesundheitsverwaltung auf Anfrage der Berliner Zeitung mitteilt. Bis dahin ist die Verwirrung aber weiter groß.

In Steglitz-Zehlendorf beispielsweise werden die bundesweit neuen Quarantäne-Regeln schon umgesetzt. „Die Länge der Quarantäne und die Möglichkeit zur Freitestung sind angepasst an den Bund-Länder-Beschluss vom 07.01.2022“, heißt es auf der Homepage des Gesundheitsamt. Für Infizierte ist die Quarantänezeit auf zehn Tage verkürzt worden, wenn sie keine Symptome haben. Nach sieben Tagen ist ein Freitesten möglich. Für Kontaktpersonen gelten die gleichen Regeln. Von der Quarantäne sind Kontaktpersonen ausgenommen, wenn sie geboostert, frisch zweimal geimpft oder frisch genesen sind.

Pankow hat die alten Quarantäne-Regeln, Steglitz-Zehlendorf die neuen

In Reinickendorf müssen Infizierte 14 Tage nach Symptombeginn in Quarantäne. Kontaktpersonen sind bereits von der Quarantäne ausgenommen, wenn sie doppelt geimpft, frisch genesen oder geimpft und genesen sind. Von Booster-Impfung ist noch nicht die Rede.

In Bezirken wie Pankow wird hingegen ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Regeln der Bund-Länder-Beschlüsse noch nicht gelten. Ausnahmen der Quarantäne soll es bei einem Omikron-Fall nicht geben, auch nicht für Kontaktpersonen. „Daher empfehlen wir auch Ihren geimpften/genesenen Kontaktpersonen sich entsprechend der Omicron-Richtlinien zu verhalten, das heißt sich täglich selbst mittels Schnelltest zu testen sowie sich wenn möglich für 14 Tage seit dem letzten Kontakt zu Ihnen in Selbstisolation zu begeben“, heißt es auf der Seite des Gesundheitsamt Pankow.

In Friedrichshain-Kreuzberg müssen „vollständig geimpfte oder genesene Kontaktpersonen“ ohne Krankheitssymptome nicht in Quarantäne. Ob man geboostert sein muss, um als vollständig geimpft zu gelten, bleibt offen. Dafür weisen die Verantwortlichen aus Friedrichshain-Kreuzberg in einer Checkliste für Kontaktpersonen ausdrücklich auf die Möglichkeiten hin, sich von der Quarantäne zu befreien. Offenbar orientiert man sich hier schon an den Bund-Länder-Beschlüssen. Denn es gilt als Zeit zehn Tage, ein früheres Freitesten ist möglich.

Einheitliche Quarantäne-Regeln könnten umgesetzt werden

Eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Gesundheit erklärt gegenüber der Berliner Zeitung: „Sobald der Bundesrat der neuen Quarantäne-Verordnung zustimmt, gilt es auch in Berlin.“ Das wäre dann am Freitag.

Die Opposition im Abgeordnetenhaus regt sich über die Zögerlichkeit des Berliner Senats auf. Florian Kluckert, gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, sagt der Berliner Zeitung: „Es kann nicht sein, dass in jedem Bezirk unterschiedliche Regeln gelten. Wir erwarten, dass es bald eine Einheitlichkeit für ganz Berlin gibt. Regeln können nur befolgt werden, wenn sie für die Menschen einfach und einheitlich sind und auf einen Bierdeckel passen.“

Auch der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Christian Zander übte Kritik: „Dieser Schlingerkurs führt zum Berliner Verwaltungschaos“, sagte er.