Chaos nach Weihnachtsfeier: Heftige Kritik an Brandenburger AfD-Fraktion Die Brandenburger AfD-Fraktion hat mit einer Weihnachtsfeier für Ärger im Landtag gesorgt. Unter anderem wurde für das Warmhalten des Essens Brennpaste verwendet, auf dem Fußboden des Saals lagen Glasscherben. dpa

Die AfD hat wegen ihrer Weihnachtsfeier im Brandenburger Landtag nun Ärger. dpa/Daniel Karmann

Potsdam -Die Brandenburger AfD-Fraktion hat mit einer Weihnachtsfeier für Ärger im Landtag gesorgt. „Der Saal wurde am Donnerstag nach der Feier in einem inakzeptablen Zustand vorgefunden“, sagte ein Landtagssprecher am Freitag in Potsdam. „Die Landtagsverwaltung prüft nun, ob und welche Schäden entstanden sind und was ihre Beseitigung kostet. Ziel ist es, dass nicht die Steuerzahler dafür aufkommen müssen.“ Die AfD-Fraktion wies Kritik zurück. Bild-Zeitung und B.Z. berichteten am Freitag darüber.