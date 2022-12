Charité-Studie zur Herkunft von Omikron zurückgezogen: Das ist der Grund Anfang Dezember hatten Charité-Forscher eine Studie über die Entstehung der Omikron-Variante veröffentlicht. Nun gibt es aber Zweifel an den Ergebnissen. dpa

Eine Studie der Charité zur Entstehung der Corona-Variante Omikron ist zurückgezogen worden. Proben waren verunreinigt worden. dpa/Pavlo Gonchar/SOPA Images via ZUMA Press Wire

Berlin -Das Fachjournal Science und ein Team um Jan Felix Drexler von der Charité in Berlin haben eine Studie zur Entstehung der Corona-Variante Omikron zurückgezogen. Der Anfang Dezember veröffentlichten Studie zufolge war Omikron schrittweise über mehrere Monate in verschiedenen Ländern Afrikas entstanden. „Nach neuesten Erkenntnissen sind Teile der in der Studie gemachten Aussagen wegen Verunreinigungen in Untersuchungsproben nicht mehr ohne begründete Zweifel belegbar“, teilte die Charité am Dienstag mit.