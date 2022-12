Charité und Herzzentrum bündeln ihre Herzmedizin ab 2023 Mit Beginn des neuen Jahres bündeln Berlins Universitätsklinik Charité und das Deutsche Herzzentrum Berlin ihre Kompetenzen in der Herzmedizin. Die herzmediz... dpa

Berlin -Mit Beginn des neuen Jahres bündeln Berlins Universitätsklinik Charité und das Deutsche Herzzentrum Berlin ihre Kompetenzen in der Herzmedizin. Die herzmedizinischen Einrichtungen würden am 1. Januar 2023 zum Deutschen Herzzentrum der Charité (DHZC) zusammengeschlossen, teilten beide Einrichtungen am Donnerstag mit. Das DHZC sei an den drei Charité-Standorten im Wedding, in Mitte und Steglitz verortet und umfasse insgesamt acht Kliniken und Institute.