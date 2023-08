Mit Kamikaze-Drohnen hat Russland nach örtlichen Behördenangaben in der Nacht zum Dienstag die ostukrainische Stadt Charkiw angegriffen. Dabei ist ein dreistöckiges Wohnheim fast vollständig zerstört worden, teilte die regionale Staatsanwaltschaft mit. Außerdem sei eine Sportanlage getroffen worden, wobei ein Wachmann verletzt wurde.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte am Morgen in seinem Telegram-Kanal mit, dass fünf Shahed-Drohnen Charkiw in der Nacht getroffen hätten. „Alle Behörden sind an den Orten der Einschläge, die Arbeit läuft“, schrieb Selenskyj.

Russland setzt Kamikaze-Drohnen aus dem Iran ein

Im Internet veröffentlichte Fotos der Staatsanwaltschaft zeigten mutmaßliche Bruchstücke einer Drohne mit dem Schriftzug „Geran-2“ auf Russisch. Russland setzt die Shahed-Kamikaze-Drohnen iranischer Bauart unter dem eigenen Namen „Geran“ (zu Deutsch: „Geranie“) ein, um eine Beteiligung Teherans zu verschleiern. Moskau und der Iran arbeiten seit langem militärisch zusammen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Russland führt seit mehr als 17 Monaten seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine und überzieht das Land unter anderem mit massiven Raketen-, Drohnen- und Artilleriebeschuss. Dabei werden immer wieder Zivilisten und zivile Einrichtungen getroffen.