Charles-Krönung zu langweilig? Plötzlich war der kleine Prinz Louis weg

Das jüngste Kind des Thronfolgers fand die Krönungszeremonie offensichtlich nicht so spannend und zeigte es mit einem Gähnen der ganzen Welt. Was wohl seine Eltern davon hielten?

Über die Krönung von König Charles III. wird vor allem einer glücklich sein: Der fünfjährige Prinz Louis.



Bei der Krönungszeremonie von Charles sind drei seiner insgesamt fünf Enkel dabei. Der Gottesdienst begann gegen 12.00 Uhr. Eine Stunde später hatte der König die Krone auf und gegen 14 Uhr war die Messe beendet. Erleichterung für den Sohn von Thronfolger William und Prinzessin Kate – denn dieser quälte sich offensichtlich.

Die Strapazen des langen Krönungsgottesdienstes hatte sich der kleine Louis anmerken lassen. Er zappelte in der ersten Reihe in der Westminster Abbey, wie die britische Nachrichtenagentur PA dokumentierte. Später war er dann nicht mehr in der Reihe seiner Familie zu sehen. Aber was machte Louis direkt nach der Krönung seines Großvaters? Gähnen.

Böse Blicke von Mama und Papa? Thronfolger William (40) und Prinzessin Kate (41) sehen nicht so glücklich über die Gähn-Aktion ihres Sohnes aus. AFP

Prinz Louis fällt nicht zum ersten Mal auf

Es ist nicht das erste Mal, dass der Fünfjährige in der Öffentlichkeit steht. Schon beim 70-jährigen Thronjubiläum seiner Urgroßmutter Queen Elizabeth II. im vergangenen Jahr wurde er zum kleinen Medienstar. Warum? Weil die unzufriedenen Grimassen des kleinen Prinzen während der Zeremonie nicht zu übersehen waren.

Dass der Fünfjährige nicht den gesamten Gottesdienst vor Ort verfolgen würde, war zuvor bereits erwartet worden. Aber, dass der kleine Junge bei einer zweistündigen Messe ungeduldig und gelangweilt wirkt, kann man ihm nicht übel nehmen. Im Gegenteil: Es macht ihn sogar sympathisch.

Prinz Louis steht während der Krönungszeremonie von König Charles III. anfangs noch neben seiner Mutter Kate, Prinzessin von Wales. Pool PA

Und plötzlich ist der Platz leer. Der kleine Prinz ist zwischen seiner Schwester Charlotte und seiner Mutter Kate nicht mehr aufzufinden. Ein Versteckspiel? Pool PA

