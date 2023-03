Charles und Camilla beginnen Staatsbesuch Noch vor seiner Krönung kommt der britische König Charles III. nach Deutschland - ein Zeichen besonderer Verbundenheit. Dutzende Male schon war er hier, und ... dpa

König Charles III. von Großbritannien und Königsgemahlin Camilla kommen am Flughafen BER an. Jens Büttner/dpa

Berlin -Ein Hauch von Royal-Fieber in Berlin: Der britische König Charles III. und seine Frau Camilla haben am Mittwoch ihren dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland begonnen. Das Paar - sie in frühlingshaftem Hellblau, er mit blauer Krawatte - wurde schon am Hauptstadtflughafen BER mit Salutschüssen begrüßt. Wenig später empfing Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den König offiziell mit militärischen Ehren am Brandenburger Tor.