Charles und Camilla in Berlin: Staatsbesuch begonnen Noch vor der eigenen Krönung kommt der britische König Charles III. nach Deutschland - ein Zeichen besonderer Verbundenheit. In Berlin warten viele Fans. dpa

Warten auf den britischen Königs Charles III. und seiner Frau in Berlin. Michael Kappeler/dpa

Berlin -Ein Hauch von Royal-Fieber in Berlin: Der britische König Charles III. und seine Frau Camilla haben am Mittwoch ihren dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland begonnen. Das Paar - sie in frühlingshaftem Hellblau, er mit blauer Krawatte - wurde am Nachmittag auf dem Hauptstadtflughafen BER mit Salutschüssen begrüßt, bevor ihr Tross zum Brandenburger Tor in die Innenstadt aufbrach. Dort warteten Hunderte Schaulustige auf die Chance, das Königspaar aus der Nähe zu sehen.