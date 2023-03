Charles und Camilla in Hamburg: Gedenken an jüdische Kinder Royaler Besuch im verregneten Hamburg: König Charles und Queen Camilla sind in der Hansestadt eingetroffen. Sie reisten in einem normalen ICE. dpa

Die britische Königsgemahlin Camilla (l) legt eine weiße Rose am Denkmal «Kindertransport - Der letzte Abschied» ab. Jens Büttner/dpa

Hamburg -Am dritten Tag ihres Deutschlandbesuchs sind der britische König Charles III. und seine Frau Camilla in Hamburg angekommen. Sie trafen am Freitag mit einem normalen ICE am Mittag pünktlich am Bahnhof Dammtor ein.