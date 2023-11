Ein Autofahrer ist in der Nacht zu Montag auf der A100 kurz hinter der Ausfahrt Kurfürstendamm in die Leitplanke gefahren. Nach ersten Erkenntnissen vor Ort fuhr der Fahrer gegen 1.30 Uhr auf der A100 in Richtung Norden, als er aus noch unbekannten Gründen plötzlich die Kontrolle über sein Auto verlor und in die Leitplanke fuhr. Bei dem Zusammenprall wurde das Auto so schwer beschädigt, dass zahlreiche Flüssigkeiten ausliefen. Die Berliner Feuerwehr war mit zehn Einsatzkräften vor Ort und streute Bindungsmittel auf die Fahrbahn.

Für mehrere Stunden war die Autobahn ab der Ausfahrt Kurfürstendamm für den Verkehr voll gesperrt. Das teilte die Berliner Feuerwehr auf Anfrage der Berliner Zeitung mit. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, wurde die Sperrung inzwischen aufgehoben und der Verkehr rollt wieder. Das Auto musste abgeschleppt werden, da es nicht mehr fahrtüchtig war. Ob der Fahrer bei dem Zusammenprall verletzt wurde, war am Montagmorgen noch unklar.