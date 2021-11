Berlin - In einem Produktionsbetrieb in Berlin-Charlottenburg sind Chemikalien ausgetreten. Die Feuerwehr war am Montagvormittag mit 85 Kräften an der Ecke Franklinstraße und Salzufer im Einsatz. Darunter waren auch Spezialisten des Technischen Dienstes, die sich mit solchen Fällen auskennen, wie ein Sprecher mitteilte. Bei der Chemikalie handelte es sich um das eher harmlose Desinfektionsmittel Peressigsäure, so die Feuerwehr. Menschen wurden nicht verletzt, auch für Anwohner habe keine Gefahr bestanden, sagte ein Sprecher.

In einem einzelnen Raum kam es zum Austritt eines Desinfektionsmittels (Peressigsäure). Das führte durch Dampfbildung zum Auslösen der Brandmeldeanlage. Kein Personenschaden. Keine Gefahr für die Umgebung. Weitere Maßnahmen zum Schutz der Einsatzkräfte im Chemikalienschutzanzug. pic.twitter.com/I4my3Tg9xP — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) November 22, 2021

Zunächst war von dem Gas Chlorwasserstoff die Rede gewesen, das habe aber nicht gestimmt, sagte der Sprecher. In dem Betrieb werden Kosmetikartikel hergestellt. Weil sich Dampf bildete, wurde die Feuerwehr gegen 9.30 Uhr alarmiert. Die Feuerwehrleute trugen aus Sicherheitsgründen entsprechende Schutzkleidung. Bereits kurz darauf war der Austritt des Desinfektionsmittels beendet.