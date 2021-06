Berlin - Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf bietet allen Impfwilligen die Möglichkeit, sich am Sonntag ohne Termin gegen Corona impfen zu lassen. Die Impfungen finden von 9.30 bis 17 Uhr im Stadtteilzentrum am Halenweg 18 statt, teilte das Bezirksamt am Samstag mit. Verimpft werden Moderna und Johnson & Johnson, solange der Vorrat reicht.

#Covid-Impfen für Kurzentschlossene: An diesem Sonntag, 20. Juni, bietet das Bezirksamt #Charlottenburg-#Wilmersdorf von 9.30 bis 17 Uhr Covid-Impftermine im Stadtteilzentrum am Halemweg 18 (Charlottenburg-Nord) an. Ohne Anmeldung, Impfbuch nicht vergessen!!! #ImpfenRettetLeben pic.twitter.com/Yy8FiAqErg — Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf (@bacwberlin) June 19, 2021

Impfwillige sollten folgende Dokumente mitbringen: Personalausweis, Reisepass, ggf. Aufenthaltstitel, Meldebestätigung (Ausweisdokument), Impfausweis (falls vorhanden), ausgefüllter Aufklärungsbogen, Anamnese- und Einwilligungsbogen zur Covid-19-Impfung.