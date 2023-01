Charlottenburg: Juwelier-Einbrecher klettern durch Loch in der Wand

Im Treppenhaus eines Geschäftsgebäudes am Kudamm brachen die Ganoven ein Loch in die Wand. Sie stiegen in den Juwelierladen daneben ein und stahlen Geld und Schmuck.

Die Polizei im Einsatz: In Charlottenburg haben Unbekannte in ein Juweliergeschäft eingebrochen. dpa/Friso Gentsch

Einbrecher sind in Charlottenburg durch ein Loch in der Wand in ein Juweliergeschäft eingedrungen. Entdeckt wurde dies am Nachmittag des Neujahrstages.

Die Diebe hatten im Treppenhaus eines Geschäftsgebäudes am Kurfürstendamm ein Loch in die Wand gebrochen, durch das sie in die Verkaufsräume des Juweliers gelangten. Die Unbekannten entkamen mit Geld und Schmuck.

Die Ermittlungen zu den Tätern sowie zur Eingrenzung der Tatzeit hat das zuständige Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.