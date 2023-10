Charlottenburg: Maskierte überfallen Restaurant und Kneipe – mehrere Verletzte

In Charlottenburg sind zwei Lokale von maskierten Männern überfallen worden. Wie die Polizei mitteilte, betraten zwei maskierte Männer gegen 22 Uhr in der Nacht zu Mittwoch ein Restaurant in der Dahlmannstraße, bedrohten einen 34 Jahre alten Angestellten mit einer Schusswaffe und forderten Geld.

Nachdem der Mitarbeiter der Aufforderung nicht sofort nachkam, durchsuchte ein Räuber den Tresen und nahm einen Kellnergeldbeutel an sich. Anschließend sprühten die Täter dem 34-Jährigen Reizgas ins Gesicht und flüchteten dann mit der Geldbörse sowie dem Handy des Angestellten. Der Angestellte wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 0.20 Uhr bedrohten zwei Maskierte dann einen Angestellten in einer Kneipe in der Dernburgstraße und verlangten die Herausgabe von Geld. Einer der Unbekannten griff hinter den Tresen und nahm sich die Tageseinnahmen des Lokals. Auch der 53-jährige Angestellte wurde mit Reizgas besprüht, die Maskierten verließen anschließend die Kneipe. Zwei Gäste erlitten Augenreizungen, sie und der 53-Jährige wurden vor Ort von Rettungskräften behandelt. Ob es sich bei den Maskierten um dieselben Personen handelt, ist noch unklar.