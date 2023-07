Charlottenburg: Raser fährt Polizisten bei Verkehrskontrolle um

Beim Versuch, einer Verkehrskontrolle zu entkommen, hat ein Motorradfahrer einen Polizisten angefahren. Der Beamte hatten mit Kolleginnen und Kollegen am Sonntag gegen 15.25 Uhr auf dem Siemensdamm in Charlottenburg auffällige Verkehrsteilnehmer überprüft. Dabei wurden die Polizisten auf einen 33-jährigen Motorradfahrer aufmerksam, weil er mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit über den Siemensdamm stadtauswärts in Fahrtrichtung Nonnendammallee raste.

Mit Anhaltesignalen forderten sie ihn dazu auf, rechts in den Letterhausweg abzubiegen und dort anzuhalten. Zunächst deutete alles darauf hin, dass der 33-Jährige tatsächlich den Aufforderungen nachkommen wollte: Er bremste laut Polizeiangaben ab und wechselte den Fahrstreifen nach rechts. Auf Höhe der Haltelinie, kurz vor der Kreuzung Siemensdamm Ecke Letterhausweg, fuhr der Motorradfahrer gegen ein Auto und riss dessen Stoßstange ab. Anschließend beschleunigte er stark und versuchte zu flüchten.

Zusammenstoß mit Polizisten: Mann flüchtet zu Fuß weiter

Nach Angaben der Polizei fuhr der 33-Jährige direkt auf einen der Polizeibeamten zu, der sich nur mit einem Sprung zur Seite retten konnte. Trotz aller Bemühungen, eine Kollision mit dem Raser zu vermeiden, wurde der Beamte trotzdem angefahren und zu Boden gerissen. Der Motorradfahrer versuchte daraufhin, ohne seine Maschine zu flüchten. Er konnte laut Polizei aber nach einer kurzen Verfolgungsjagd zu Fuß von den Einsatzkräften überwältigt und festgenommen werden.

Bei der Überprüfung des Verdächtigen stellten sie fest, dass der Raser keinen Führerschein besaß und zahlreiche Drogen in seinem Rucksack dabei hatte. Der 33-Jährige erzählte den Beamten schließlich, dass er kurz zuvor Drogen konsumiert hatte und das Motorrad nur geliehen sei. Er wurde für eine Blutentnahme und zur ambulanten Behandlung seiner durch den Sturz erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde beschlagnahmt.

Die Einsatzkräfte durchsuchten währenddessen seine Wohnung, da bei der Festnahme der Verdacht des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln aufkam. In der Wohnung fanden die Beamten weitere Betäubungsmittel.