In Berlin-Charlottenburg hat es am Stuttgarter Platz am Dienstagmorgen offenbar einen Schusswechsel gegeben. Medienberichten zufolge wurde eine Person dabei verletzt. Ein Tatverdächtiger befindet sich demnach auf der Flucht.

Die Polizei soll sich im Großeinsatz befinden. Weitere Details liegen noch nicht vor.