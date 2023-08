Charlottenburg: Schwerer Autounfall vor der TU – drei Verletzte

In Charlottenburg sind am Sonntag gegen 22 Uhr an der Kreuzung Marchstraße/Einsteinufer zwei Autos heftig zusammengestoßen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden dabei drei Männer verletzt, davon einer schwer. Den Angaben zufolge fuhr der 24-jährige Fahrer des einen Wagens die Franklin Straße in Richtung Marchstraße hinunter. Nachdem er die Marchbrücke überquert hatte, stieß er mit dem 29-jährigen Fahrer eines Kleinwagens zusammen, der gerade vom Einsteinufer kam.

Der Wagen des 24-Jährigen wurde laut Polizei nach dem Zusammenstoß auf den Gehweg geschleudert, wo er mehrere Fahrradständer umfuhr. Außerdem beschädigte er ein Fahrrad, einen Verteilerkasten und ein Mietauto. Zum Stillstand kam der Unfallwagen völlig demoliert auf dem Gehweg vor der Technischen Universität, nachdem er gegen die Hauswand geprallt war. Der Beifahrer des 24-Jährigen und der 29-jährige Fahrer des anderen Autos wurden mit ihren leichten Verletzungen vor Ort behandelt. Weil es Hinweise darauf gab, dass der 24-jährige Autofahrer alkoholisiert war, wurde ihm Blut abgenommen.