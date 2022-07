Wegen schweren Raubs in Charlottenburg wird ein bisher unbekannter Tatverdächtiger gesucht. Die Polizei Berlin bittet daher um Mithilfe. Auf ihrer Webseite haben sie ein Video hochgeladen, worauf der Mann zu sehen ist.

Der Unbekannte soll laut Polizei am 19. Juni gegen 20 Uhr eine Firma in einem mehrstöckigen Bürogebäude in der Straße Am Bahnhof Westend überfallen haben. Vorher soll eine 24-Jährige Angestellte mit einem Messer bedroht und in einer Auseinandersetzung verletzt worden sein. Anschließend soll der Täter sie in ein Büroraum eingeschlossen haben. Die Frau erlitt Kratzwunden am Hals und im Gesicht.

Wie die Polizei mitteilte, soll der Tatverdächtige den Safe der Firma aufgebrochen und mit dem Geld in fünfstelliger Höhe, das sich darin befunden hatte, geflüchtet sein. Die eingesperrte Angestellte konnte von Polizeibeamten befreit werden.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kann Angaben über die Identität des Täters machen?

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Täters machen?

Wer kann weitere, sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben?

Hinweise nimmt das zuständige Raubkommissariat der Polizeidirektion 2 in der Perleberger Str. 61a in Berlin-Moabit unter der Telefonnummer (030) 4664 273 113 oder (030) 4664 273 110, außerhalb der Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer (030) 4664 271 100 sowie die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.