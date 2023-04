Charlottenburg-Wilmersdorf: Grüne stellen trotz Niederlage Bezirksbürgermeisterin

Kirstin Bauch (Grüne) wird wohl Bezirksbürgermeisterin in Charlottenburg-Wilmersdorf bleiben.

Sabine Gudath

Die Grünen im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf werden trotz der Wahlniederlage am 12. Februar weiterhin den Bezirksbürgermeister stellen. Kirstin Bauch, die amtierende Bürgermeisterin, hat jetzt gute Chancen, im Amt zu bleiben. Wie der Berliner Zeitung aus Verhandlungskreisen bestätigt wurde, wird die CDU zusammen mit den Grünen eine Zählgemeinschaft bilden und dafür auf den Posten des Bezirkschefs verzichten. Die SPD muss in die Opposition.

Die Union landete bei den BVV-Wahlen bei 30,7 Prozent, die Grünen kamen mit 23,9 Prozent auf Platz zwei. Die SPD, die bei den Wahlen im Bezirk mit 19,8 Prozent auf Platz drei gewählt wurde, geht leer aus.

Kian Niroomand, der SPD-Kreisvorsitzende in Charlottenburg-Wilmersdorf, äußerte sich im Gespräch mit der Berliner Zeitung entsetzt: „Dass die CDU mit einem Wahlergebnis von über 30 Prozent auf den Bezirksbürgermeister verzichtet, ist eine Verkehrung des Wählerwillens. Die SPD war bereit, diesen Wählerwillen in Zusammenarbeit mit der CDU umzusetzen. Es wurden deshalb in den vergangenen Wochen intensive Zählgemeinschaftsgespräche geführt. Der nun durch die CDU eingeschlagene Weg der Verzwergung ist für uns nicht nachvollziehbar. Das Angebot der Zusammenarbeit zum Wohl unseres Bezirkes besteht weiterhin.“