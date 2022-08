Eine am Mittwoch bei einem Unfall in Schmargendorf verletzte Fußgängerin ist am Donnerstag im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei Berlin am Samstag mit.

Die 86-Jährige hatte von einer Überquerungshilfe für Fußgänger die Fahrbahn des Hohenzollerndamms betreten. Dabei war sie von dem Auto einer 40-Jährigen erfasst worden, die von der Eger Straße kommend in Richtung Teplitzer Straße unterwegs war. Die Seniorin wurde durch den Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt und durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo sie notoperiert wurde. Einen Tag später erlag die Frau ihren schweren Verletzungen. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt weiter zu dem Unfall.