Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an die Forscher Carolyn Bertozzi (USA), Morten Meldal (Dänemark) und Barry Sharpless (USA) für „die Entwicklung von Methoden zum zielgerichteten Aufbau von Biomolekülen“, wie die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm mitteilte. Der 81-Jährige Sharpless ist damit der fünfte Forscher überhaupt, dem bereits zum zweiten Mal ein Nobelpreis verliehen wurde. Bertozzi ist die erste Frau, die in diesem Jahr die wichtige wissenschaftliche Auszeichnung erhält.

Alle drei Forscher gelten als Koryphäen auf dem Gebiet der sogenannten „Klick-Chemie“ – eine Reihe einfacher und zuverlässiger Methoden, die die Forschung auf zahlreichen Gebieten effizienter und zielgenauer gemacht haben. „Beim diesjährigen Chemiepreis geht es darum, die Dinge nicht zu verkomplizieren, sondern mit dem zu arbeiten, was leicht und einfach ist. Funktionelle Moleküle können auch auf einem einfachen Weg hergestellt werden“, sagte der Vorsitzende des Preiskomitees, Johan Åqvist, am Mittwoch.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Chemistry to Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal and K. Barry Sharpless "for the development of click chemistry and bioorthogonal chemistry." pic.twitter.com/5tu6aOedy4 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2022

Höhepunkt der Nobelpreissaison am Freitag

Der Nobelpreis für Medizin war bereits am Montag an den Schweden Svante Pääbo für dessen Errungenschaften auf dem Gebiet der Paläogenetik gegangen. Am Dienstag waren die drei Quantenforscher Alain Aspect, John F. Clauser und Anton Zeilinger in der Kategorie Physik ausgezeichnet worden.

Am Donnerstag und Freitag sollen nun die noch ausstehenden Gewinner der Kategorien Literatur und Frieden verkündet werden. Abgeschlossen wird die diesjährige Nobelpreissaison mit einer – traditionsgemäß am Todestag des Preisstifters Alfred Nobel stattfindenden – feierlichen Verleihung am 10. Oktober.