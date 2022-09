Die Qualität des Berliner Trinkwassers könnte sich wegen eines Chemikalienmangels und sinkenden Wasserpegeln in Flüssen und Seen verschlechtern. Der bundesweite Mangel von sogenanntem Fällmitteln hat die Berliner Wasserbetriebe inzwischen dazu veranlasst, Alternativen zu testen. Das berichtet der Tagesspiegel am Donnerstag.

Fällmittel werden von Klärwerken zur Reinigung des Wassers von Phosphaten eingesetzt. Phosphate fördern das Wachstum von Algen in Gewässern – ein Effekt, der durch Wärme noch verstärkt wird. Konkret mangele es an Eisen(II)-Sulfat, auch Grünsalz genannt.

Gründe für den Mangel seien etwa Probleme in anderen Branchen, aber auch der Ausfall zweier Produktionsstätten in Deutschland wegen Havarien. Zuletzt seien zudem die Preise für Grünsalz in die Höhe geschossen.

Wasserbetriebe müssen womöglich auf Notlösung zurückgreifen

Der Klimawandel trägt somit in zweierlei Hinsicht zu einer möglichen Abnahme der Trinkwasserqualität bei. Neben Algenwachstum bedingt durch erhöhte Temperaturen erschwert auch der niedrige Wasserpegel von Seen und Flüssen die Wasserreinigung. Bei geringem Pegelstand erhöhe sich der Anteil von Schmutz im Wasser, das in der Nähe der Ufer zur Trinkwassergewinnung abgezapft werde, heißt es in dem Bericht.

„Dank Rahmenverträgen mit Lieferanten haben wir aktuell noch keine Probleme“, sagt der Sprecher der Wasserbetriebe, Stephan Natz gegenüber der Zeitung. „Aber das kann morgen schon anders aussehen.“ Daher teste das Klärwerk Schönerlinde bereits vorsorglich den Einsatz von Eisen(III)-Chlorid anstelle von Grünsalz.

Doch Natz befürchtet, dass es langfristig auf eine andere Lösung hinauslaufen könnte – auf den sparsameren Einsatz der Chemikalien. Zumindest im Winter sei dies eine Option. Wie stark die Trinkwasserqualität darunter leiden könnte, ist noch unklar.