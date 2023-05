Ukraine-Krieg: 16 Menschen bei russischen Angriffen in Cherson getötet

Zerstörter Baumarkt in Cherson

Zerstörter Baumarkt in Cherson Dina Pletenchuk/AFP

Bei einem russischen Angriff in der Region Cherson sind 16 Menschen ums Leben gekommen, 22 weitere wurden verletzt. Dies teilten ukrainische Ermittler am Mittwochnachmittag mit. In der Gebietshauptstadt sind demnach ein Baumarkt und der Bahnhof unter Beschuss geraten.

Der Eisenbahn zufolge wurde dabei auch ein Waggon des Zugs nach Lwiw getroffen und ein Schaffner verletzt. Die Passagiere hätten sich zu dem Zeitpunkt in einem Schutzkeller befunden. Im Gebiet seien fünf weitere Ortschaften beschossen worden, teilte der Gouverneur Oleksandr Prokudin mit. Den Angaben zufolge wurden zwölf der Opfer in der Stadt Cherson getötet. Ein weiteres Bombardement traf demnach drei Menschen, die an der Reparatur einer Energieanlage arbeiteten. Nördlich von Cherson wurde ein weiterer Zivilist durch Beschuss getötet.

Frühjahrsoffensive der Ukraine in naher Zukunft erwartet

Zuvor hatten die ukrainischen Behörden eine fast dreitägige Ausgangssperre in Cherson für das kommende Wochenende angekündigt.

Russland ist vor über 14 Monaten in die Ukraine einmarschiert und hatte mehrere Monate große Teile des Gebiets Cherson besetzt. Im vergangenen November hatten sich die russischen Truppen über den Fluss Dnipro nach Südosten zurückgezogen. Der Dnipro bildet derzeit die Frontlinie.

Für die nahe Zukunft wird mit einer Frühjahrsoffensive der Ukraine gegen die russischen Invasionstruppen gerechnet. Verteidigungsminister Oleksij Resnikow hatte kürzlich gesagt, die Vorbereitungen für eine solche Gegenoffensive seien so gut wie abgeschlossen.