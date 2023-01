Auto rast in China in Fußgängergruppe – fünf Tote und 13 Verletzte (Video)

In der südchinesischen Stadt Guangzhou ist ein Autofahrer vermutlich absichtlich in eine Fußgängergruppe gefahren und hat mindestens fünf Menschen getötet. 13 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei mit. Das Unglück ereignete sich demnach am Mittwoch gegen 17.25 Uhr Ortszeit an einer Kreuzung der 19-Millionen-Einwohner-Stadt. Die Ursache war zunächst unklar.

Der Polizeichef von Guangzhou erklärte im Onlinedienst Weibo, die Polizei habe den Fahrer zur Befragung mitgenommen und eine gründliche Untersuchung des Vorfalls eingeleitet. Bei dem Fahrer handelt es sich demnach um einen 22 Jahre alten Mann, der nicht aus Guangzhou, sondern einer anderen Stadt in der Provinz Guangdong stammt.

Autofahrer warf angeblich Geldscheine in die Luft

Chinesische Medien veröffentlichten Bilder des Unglücksortes mit am Boden liegenden Opfern. Darin warf der Fahrer mehrere Handvoll Geldscheine in die Höhe, bevor die Polizei ihn in Gewahrsam nahm. Einige Videos zeigten den Unfallhergang. Auf ihnen ist zu sehen, wie Fußgänger die Straße überqueren. Plötzlich kommt ein Auto angerast und erfasst sie. Der Fahrer fuhr daraufhin weiter und soll noch mindestens einen weiteren Fußgänger angefahren haben.

Erst am Dienstag hatte ein 28-Jähriger in Shanghai für Aufsehen gesorgt, der mit seinem Auto in eine Hotellobby gerast war und dort Verwüstungen anrichtete. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.