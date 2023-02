China bereitet wohl Abschuss eines unbekannten Flugobjekts vor

China bereitet sich einem Medienbericht zufolge auf den Abschuss eines unbekannten Flugobjekts vor. Wie die Tageszeitung Global Times unter Berufung auf eine örtliche Schifffahrtsbehörde berichtete, wurde das rätselhafte Flugobjekt am Sonntag vor den Gewässern der bezirksfreien Stadt Rizhao in der Provinz Shandong gesichtet. Anliegende Fischer wurden in einer Nachricht dazu aufgefordert, besondere Acht auf ihre Sicherheit zu geben.

Zunächst gab es keine weitere Informationen dazu, um was für ein Flugobjekt es sich handelte. In Chinas sozialen Medien war die Nachricht am Sonntagabend das meist diskutierte Thema, allein auf der Online-Plattform Weibo ‒ dem chinesischen Äquivalent zu Twitter ‒ klickten innerhalb weniger Stunden mehrere Millionen User auf den entsprechenden Hashtag.

Der Vorfall erinnert entfernt an die drei jüngst vom US-Militär abgeschossenen Flugobjekte, darunter ein mutmaßlich für Spionagezwecke eingesetzter Ballon aus China. Ähnliche Ballons sollen laut der US-Regierung auch in bis zu 40 weiteren Ländern eingesetzt worden sein. Die chinesische Regierung unter Präsident Xi Jinping hingegen behauptet, es habe sich bei dem Flugobjekt um ein „ziviles, unbemanntes Luftschiff“ gehandelt, welches durch starke Winde versehentlich von seiner ursprünglichen Route abgekommen sei.