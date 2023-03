China Daily: Der Westen führt einen „Kalten Krieg“

Die staatliche chinesische Zeitung China Daily berichtet über Xis heutigen Besuch in Moskau bei Putin. In einem Text von Montag heißt es: „Präsident Xi Jinping wird am Montag einen dreitägigen Besuch in Russland antreten, von dem erwartet wird, dass er die wichtigen Beziehungen zwischen China und Russland weiter voranbringt und die komplizierte internationale Lage stabilisiert. Es ist das zweite Mal, dass Xi Russland als Ziel seiner ersten Auslandsreise nach seiner Wahl zum chinesischen Präsidenten gewählt hat (...).“

In dem Text wird Zhang Hanhui, der chinesische Botschafter in Russland, mit den Worten zitiert: „Dies zeigt die tiefe persönliche Freundschaft zwischen Xi und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin sowie die große Bedeutung, die er den bilateralen Beziehungen in der neuen Ära beimisst.“

Kein Bezug auf mögliche Friedensgespräche

Während seines Aufenthalts in Russland werde Xi mit Putin zusammentreffen und Gespräche über die praktische Zusammenarbeit zwischen China und Russland sowie über internationale und regionale Fragen von gemeinsamem Interesse führen, so China Daily.

Der Text untermauert die chinesisch-russische Freundschaft und dass die Kooperationen und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Russland und China immer enger werde. Interessanterweise nimmt der Text keinen Bezug auf mögliche Friedens- oder Deeskalationsgespräche, was den russischen Angriffskrieg in der Ukraine betrifft.

Kein Wort von Friedensverhandlungen

Im Gegenteil. Der Text zitiert einen russischen Experten namens Yury Tavrovsky, der behauptet, der Westen würde einen neuen Kalten Krieg installieren und „im Osten“ ebenfalls eskalieren wollen. China Daily schreibt: „Yury Tavrovsky, Vorsitzender der Expertenkommission des Russisch-Chinesischen Komitees für Freundschaft, Frieden und Entwicklung, sagte, der Besuch von Xi sei von größter Bedeutung, da der Westen an der westlichen Front einen regelrechten ‚Kalten Krieg‘ führe und sich darauf vorbereite, im Osten einen weiteren auszulösen.“

Dann heißt es weiter: „Li Yonghui, ein Forscher für Russlandstudien an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, sagte, China und Russland hätten auf der globalen Bühne eng zusammengearbeitet, um sich allen Arten von Hegemonismus und Machtpolitik, der Mentalität des Kalten Krieges sowie Blockkonfrontationen und Unterdrückung entschieden entgegenzustellen und gleichzeitig die nationale Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen entschlossen zu schützen.“

Besonders die westlichen Staaten erhoffen sich, dass Xi Jinping deeskalierend auf Wladimir Putin einwirkt. Kritiker sagen wiederum, dass der chinesische Präsident kein Interesse hat, Wladimir Putin zu schwächen. Die Moskau-Reise wird drei Tage lang andauern.

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de