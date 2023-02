China: Forscher klonen „Super-Kühe“

Die Tiere sollen besonders viel Milch produzieren. China will sich somit von Importen aus anderen Ländern unabhängig machen.

In China gelang es Forschern, sogenannt „Super-Kühe“ zu klonen. Berliner Zeitung/Paulus Ponizak

Forscher in China arbeiten offenbar an sogenannten „Super-Kühen“. Wie der US-Sender CNN berichtet, sollen die geklonten Kühe besonders viel Milch produzieren. Bisher ist China vor allem auf importiere Kühe angewiesen, dies soll sich nun ändern.

Drei Kälber wurden von den „Holstein-Rindern“ geklont. Die Tiere können bis zu 18 Tonnen Milch pro Jahr produzieren – fast 1,7 mal so viel wie beispielsweise eine Kuh in den USA produzieren kann. Das erste Klon-Kalb wurde am 30. Dezember geboren, chinesische Forscher sprechen von einem „Durchbruch“.

Geplant sei nun eine Herde aus über 1000 „Super-Kühen“, die in den nächsten zwei bis drei Jahren entstehen soll. China macht seit Jahren große Fortschritte beim Klonen von Tieren. Im vergangenen Jahr gelang es Forschern erstmals, einen Polarwolf zu klonen. Das erste geklonte Säugetier war im Jahr 1996 das Klonschaf namens „Dolly“.