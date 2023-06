China empört: Joe Biden setzt Xi Jinping mit „Diktatoren“ gleich

Nach Blinkens Annäherung an den chinesischen Staatschef stößt US-Präsident Biden mit seiner Äußerung auf scharfe Kritik. So sieht Chinas Reaktion aus.

China hat mit scharfer Kritik auf Äußerungen von US-Präsident Joe Biden reagiert, der den chinesischen Staatschef Xi Jinping mit „Diktatoren“ gleichgesetzt hatte. Die Äußerungen seien „lächerlich und unverantwortlich“, sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, am Mittwoch in Peking. Sie verletzten „grundlegende Fakten und Chinas politische Würde“. China betrachte sie als „offene politische Provokation“.

Biden hatte Xi bei einer Spendenveranstaltung seiner Demokratischen Partei im US-Bundesstaat Kalifornien mit „Diktatoren“ gleichgesetzt. Zu dem im Februar über den USA abgeschossenen Ballon sagte der US-Präsident, Xi sei verärgert gewesen, weil er nicht gewusst habe, dass der Ballon über die USA hinweggeflogen sei. Er fügte hinzu: „Es ist sehr peinlich für Diktatoren, wenn sie nicht wissen, was los war“. Der Ballon war nach Einschätzung Washingtons für Spionage eingesetzt worden.

Nach Blinken-Besuch in China: Xi sieht „Fortschritte“ in Beziehung zu USA

Die Äußerungen Bidens folgten auf einen Besuch seines Außenministers Antony Blinken in China. Blinken war am Sonntag in Peking von Präsident Xi empfangen worden. Der chinesische Staatschef hatte nach dem Treffen von „Fortschritten“ in den Beziehungen seines Landes zu den USA gesprochen.

Blinken war der ranghöchste US-Regierungsvertreter seit fünf Jahren, der nach China reiste. Die Beziehungen zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten der Welt hatten sich in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert.