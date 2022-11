China riegelt Peking-Universität wegen eines Corona-Falls ab Unbeirrt hält China an seiner Null-Covid-Strategie fest. Nach der Entdeckung eines einzigen Corona-Falls auf einem Campus in Peking reagieren die Behörden mit drastischen Maßnahmen. dpa

Studenten werden an der Peking-Universität von einem Wachmann kontrolliert. Lehrkräfte und Studenten sollen die Uni nicht mehr verlassen. Der Grund: Es gibt einen Corona-Fall. AP/Ng Han Guan

Peking -Die Behörden der chinesischen Hauptstadt haben die Peking-Universität in einen Lockdown geschickt. Wie die Hochschule am Mittwoch mitteilte, sollten Studenten und Lehrkräfte den Campus nicht mehr verlassen. Zudem wurden Massentests angeordnet. Die strikten Maßnahmen wurden verhängt, nachdem zuvor ein einziger Corona-Fall auf dem Gelände entdeckt worden war. Landesweit meldeten die Behörden am Mittwoch rund 20.000 neue Infektionen. In ganz Peking wurden rund 370 Infektionen gemeldet.