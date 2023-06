In einem gut besuchten Grillrestaurant in Nordwestchina explodiert am Mittwochabend ein Gastank. 31 Menschen kommen ums Leben, sieben weitere werden verletzt.

Das Unglück ereignete sich am Mittwochabend auf einer geschäftigen Einkaufsstraße in der chinesischen Stadt Yinchuan.

Das Unglück ereignete sich am Mittwochabend auf einer geschäftigen Einkaufsstraße in der chinesischen Stadt Yinchuan.

Bei einer Gasexplosion in einem Restaurant in Nordwestchina sind mindestens 31 Menschen getötet worden. Ein Flüssiggas-Leck habe am Mittwochabend in dem beliebten Grillrestaurant im Bezirk Xingqing in der Stadt Yinchuan die Explosion verursacht, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag mitteilte. Sieben weitere Menschen wurden demnach verletzt, einer davon lebensgefährlich. Die Verletzten erlitten teils schwere Verbrennungen und Schrammen durch herumfliegende Glassplitter.

Auf Bildern des Staatsfernsehens CCTV war zu sehen, wie mehr als ein Dutzend Feuerwehrleute mit einem großen Einsatzwagen versuchte, den Schaden am Unglücksort einzudämmen. Rauch stieg aus einem Loch in der Fassade, Glasscherben und andere Trümmer lagen auf der nächtlichen Straße verstreut. Nach etwa 40 Minuten soll der Brand gelöscht worden sein. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ordnete eine umfassende Untersuchung an.

Explosion in China: Mitarbeiter hatten Gasleck bereits gemeldet

Laut einem Bericht der örtlichen Feuerwehr hatten zwei Mitarbeiter das austretende Gas bereits etwa eine Stunde vor dem Unglück gerochen und gemeldet. Zur Explosion des Gastanks kam es demnach beim Austausch eines Ventils im Erdgeschoss des Gebäudes. Daraufhin explodierte laut Xinhua im ersten Stock auch noch eine Gasleitung.