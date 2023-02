Chinas Aufruf zum Waffenstillstand in der Ukraine: Das sind die Reaktionen

Nachdem China am Freitag einen 12-Punkte-Plan zur „politischen Lösung der Ukraine-Krise“ vorgelegt hat, fallen die Reaktionen auf das Papier überwiegend ernüchtert aus. Diplomaten und Experten reagierten skeptisch und bemängelten, das Dokument ließe keine neue Initiative erkennen. Der bekannte russische Außenpolitiker Leonid Sluzki nannte den Plan in seinem Telegram-Kanal „ausgewogen“. Auch die Bundesregierung hat sich bereits geäußert.

Das Papier wurde zum Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine veröffentlicht. Peking mahnt darin vor allem zu Zurückhaltung auf beiden Seiten und fordert eine Wiederaufnahme der Verhandlungen. Wie genau eine diplomatische Lösung in der Ukraine aussehen könnte wird in dem Schriftstück nicht thematisiert. Auch auf die Frage, inwiefern sich Russland zunächst aus dem völkerrechtswidrig angegriffenen Land zurückziehen sollte, gibt die Führung unter Präsident Xi Jinping keine Antwort.

Stoltenberg: Irgendwann wird der Krieg am Verhandlungstisch enden

Die Bundesregierung begrüßte es grundsätzlich, dass China als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats „eigene Ideen vorgestellt hat“, wie Vizeregierungssprecher Wolfgang Büchner am Freitag sagte. China müsse seine Ideen aber direkt mit der Ukraine besprechen. „Nur so kann eine ausgewogene Lösung gefunden werden, die die legitimen Interessen der Ukraine berücksichtigt.“ Der Frage, ob Deutschland selbst einen russischen Rückzug zur Bedingung für Verhandlungen machen würde, wich Büchner aus – diese Entscheidung wolle man der Ukraine überlassen.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg räumte ein, der Krieg werde wohl irgendwann am Verhandlungstisch enden, bekräftigte aber zugleich die Notwendigkeit weiterer Waffenlieferungen an die Ukraine. Wenn man eine Verhandlungslösung wolle, bei der das Land als souveräne, unabhängige Nation bestehen bleibe, müsse man es auch militärisch unterstützen. Nur so könne man die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Putin erkenne, dass er auf dem Schlachtfeld nicht gewinnen werde. Dementsprechend sei das Dokument „nicht sehr glaubwürdig“.

Sicherheitsexperte: Chinas Ukraine-Papier ist „substanzlos“

Eine Sprecherin der EU-Kommission erklärte in Brüssel, Chinas Position beruhe auf einem falschen Fokus auf den sogenannten legitimen Sicherheitsinteressen beider Kriegsparteien. „In dem Positionspapier wird nicht berücksichtigt, wer der Aggressor und wer das Opfer eines illegalen, ungerechtfertigten Angriffskrieges ist“, sagte die Sprecherin. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) betonte, man müsse sich das Dokument auch vor dem Hintergrund anschauen, dass China in der Vergangenheit bereits für Russland Partei ergriffen habe.

Das chinesische Papier ist selbst dann eine Enttäuschung, wenn die Erwartungen von vorn herein nicht hoch waren. China verpasst damit eine große Chance, der VN Charta durch mehr als Phrasen Geltung zu verschaffen. Einziger positiver Punkt: Bekräftigung der Absage an Atomwaffen. — Wolfgang Ischinger (@ischinger) February 24, 2023

Experten übten mitunter schärfere Kritik an dem Papier. Wolfgang Ischinger, Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, erklärte auf Twitter, Chinas Plan sei „selbst dann eine Enttäuschung, wenn die Erwartungen von vorn herein nicht hoch waren“. Als positiv könne man lediglich hervorheben, dass Peking darin erneut vor dem Einsatz von Atomwaffen warne.

Politikwissenschaftler Joachim Krause nannte den 12-Punkte-Plan „substanzlos“. Das Dokument sei kein Friedensplan, „sondern die Auflistung allgemeiner Prinzipien des Völkerrechts und der Diplomatie, an die sich China selber nicht hält und deren Verstöße durch Russland für Peking offenkundig kein Problem darstellen“, wie der Direktor des Kieler Universitätsinstituts für Sicherheitspolitik dem Nachrichtenportal t-online sagte.