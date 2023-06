Chinas Handel mit Russland auf höchstem Niveau seit Beginn des Ukraine-Kriegs

Chinas Handel mit Russland ist auf den höchsten Stand seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine gestiegen. Der Handel zwischen beiden Ländern erreichte im vergangenen Monat nach offiziellen Angaben aus Peking einen Umfang von 20,5 Milliarden Dollar (knapp 19,2 Milliarden Euro), die chinesischen Importe aus Russland hatten dabei einen Wert von 11,3 Milliarden Dollar.

Chinas Exporte nach Russland kletterten im Mai um 75,6 Prozent. Im vergangenen Jahr hatte das Handelsvolumen nach Angaben des chinesischen Zolls einen Rekordwert von 190 Milliarden Dollar erreicht. Bei einem Treffen im März vereinbarten Chinas Staatschef Xi Jinping und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin einen Ausbau auf 200 Milliarden Dollar in diesem Jahr. Bereits jetzt ist China Russlands wichtigster Handelspartner.

Weltbank rechnet mit geringerem Rückgang

Wegen der westlichen Sanktionen im Zuge des Ukraine-Kriegs wendet sich Moskau verstärkt anderen Handelspartnern zu. Am Dienstag hob die Weltbank den Ausblick für die Entwicklung der russischen Konjunktur in diesem Jahr deutlich an – das liegt unter anderem auch am gestiegenen Handel mit China im Energiebereich.

Die Weltbank geht nun nur noch von einem Rückgang der russischen Wirtschaft um 0,2 Prozent aus, nachdem sie im Januar noch ein Minus von 3,3 Prozent vorausgesagt hatte.