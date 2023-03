Chinas Präsident Xi besucht kommende Woche Russland

Chinas Präsident Xi Jinping wird in der kommenden Woche Russland besuchen. Auf Einladung von Kreml-Chef Wladimir Putin werde Xi von Montag bis Mittwoch Russland einen Staatsbesuch abstatten, teilte das chinesische Außenministerium am Freitag mit. Nach Angaben des Kreml soll es in den Gesprächen vor allem um eine Vertiefung der „strategischen Zusammenarbeit“ zwischen beiden Staaten gehen.

Peking hat die russische Offensive in der Ukraine bisher weder begrüßt noch verurteilt. Zum ersten Jahrestag des russischen Angriffskriegs am 24. Februar legte Peking einen „Zwölf-Punkte-Plan“ vor, der unter anderem Friedensverhandlungen zwischen Kiew und Moskau fordert.

Russland und China verbindet ein sehr angespanntes Verhältnis zu den USA. Die Biden-Regierung hatte China kürzlich vorgeworfen, Waffenlieferungen an Russland zu erwägen. China stritt dies ab.