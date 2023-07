Für die Familie einkaufen gehen, die Großmutter versorgen und zu Hause bleiben: So ungefähr könnte eine Stellenanzeige für „Vollzeitkinder“ aussehen. Zehntausende junge Chinesinnen und Chinesen arbeiten als sogenannte „Vollzeit-Töchter und -Söhne“, eine Bezeichnung, die Ende vergangenen Jahres erstmals auf der beliebten chinesischen Social-Media-Plattform Douban auftauchte. „Der Grund, warum ich zu Hause bin, ist, dass ich den Druck, zur Schule oder zur Arbeit zu gehen, nicht ertragen kann“, sagt Litsky Li, eine High-School-Absolventin, dem US-amerikanischen Medium CNN.

Litsky Li war erschöpft vom Druck, als Fotografin erfolgreich zu sein. Also nahm sie ein besseres Angebot an: Sie blieb zu Hause und wird nun von ihrer Familie dafür bezahlt. Sie ist nur ein Beispiel des wachsenden Phänomens in China. Junge Erwachsene werden von ihren Familien dafür bezahlt, zu Hause zu bleiben. „Ich möchte nicht zu stark mit meinen Kollegen konkurrieren. Deshalb entscheide ich mich dafür, völlig flach zu liegen“, sagt sie und benutzt dabei einen beliebten Ausdruck, der sich darauf bezieht, anstrengende Stunden und traditionelle Familienwerte zu meiden und stattdessen ein einfacheres Leben zu führen.

Li, 21, verbringt nun ihre Tage damit, Lebensmittel für ihre Familie in der Innenstadt von Luoyang einzukaufen und sich um ihre demente Großmutter zu kümmern. Dafür zahlen ihre Eltern ihr ein Monatsgehalt von 6000 Yuan (758 Euro). In ihrer Gegend gilt das als solides Mittelschichtseinkommen. „Ich brauche nicht unbedingt einen besser bezahlten Job oder ein besseres Leben“, erklärt die 21-Jährige.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Chinas Wirtschaft hat sich von Corona-Pandemie noch nicht erholt

Auf Xiaohongshu, Chinas beliebtester Lifestyle-Sharing-Plattform bei jüngeren Menschen, gibt es bereits mehr als 40.000 Beiträge unter dem Hashtag „Vollzeit-Söhne und -Töchter“. Es ist nicht nur Unzufriedenheit, die Zehntausende junge Menschen, die sich in den sozialen Medien als „Vollzeitkinder“ bezeichnen, dazu bringen, sich nach Hause zurückziehen. In China wird es immer schwieriger, eine Arbeit zu finden.

Eine 24-jährige „Vollzeittochter“ berichtet CNN, es gebe 30.000 Bewerbungen auf drei aktuelle Stellenangebote bei der Kommunalverwaltung in ihrer Provinz. Die Arbeitslosenquote in städtischen Gebieten erreichte im vergangenen Monat ein Rekordhoch: Etwa jeder Fünfte der 16- bis 24-Jährigen findet keine Arbeit. Nach der Corona-Pandemie hat sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt von den wirtschaftlichen Problemen noch nicht erholt. Geringer Inlandskonsum, der Rückgang der Privatindustrie und der schwächelnde Immobilienmarkt tragen zur hohen Jugendarbeitslosigkeit bei. Und das Problem könnte noch viel größer sein, als offizielle Daten vermuten lassen.

Ein Professor der Peking-Universität, Zhang Dandan, schrieb vergangene Woche in einem Beitrag für die Nachrichtenagentur Caixin, dass die tatsächliche Jugendarbeitslosenquote im März bis zu 46,5 Prozent betragen könnte. Zu dieser Rechnung kam er, weil er die 16 Millionen jungen Menschen einbezieht, die „flach“ zu Hause liegen oder auf ihre Eltern angewiesen sind und daher nicht aktiv nach Arbeit suchen.

„Vollzeitkinder“-Phänomen: Wie lange hält der Trend?

„Wenn man uns aus einer anderen Perspektive betrachtet, unterscheiden wir uns nicht von den jungen Menschen, die einen Job haben“, sagt Li gegenüber CNN. „Sie gehen in Städten arbeiten und verdienen ein Monatsgehalt von 3000 bis 4000 Yuan (379 bis 505 Euro). Aber sie können sich überhaupt nicht selbst versorgen.“ Li erzählt, dass diese Menschen immer noch bei ihren Eltern essen und wohnen oder sich von ihnen die Miete für Wohnung oder Auto bezahlen lassen.

Die Professorin für Soziologie an der Harvard University, Ya-wen Lei, erwartet, dass das Phänomen der „Vollzeitkinder“ nicht lange anhalten wird. „Die Unterstützung, die sie in diesem Zusammenhang von ihren Eltern erhalten, ist nicht überraschend, da viele chinesische Eltern ihre Kinder bei verschiedenen Aspekten des Lebens unterstützen, wie zum Beispiel bei der Unterbringung, den Heiratskosten und der Kinderbetreuung“, sagt sie. Sie gehe davon aus, dass die meisten jungen Menschen wahrscheinlich irgendwann eine sichere Beschäftigung aufnehmen werden.

Es sei auch keine praktikable Lösung für das Beschäftigungsproblem in China, sagt George Magnus, wissenschaftlicher Mitarbeiter am China Centre der Universität Oxford und der University of London. „Es könnte sich um eine kurzfristige Lösung handeln, sodass sie als Gegenleistung eine Wohnung, einen Job und ein Familieneinkommen haben.“ Magnus warnt davor, dass, wenn junge Menschen zu lange arbeitslos sind und keine Kompetenzen erwerben, die Chancen auf dem Arbeitsmarkt sich verschlechtern. „Dies ist ein Zustand, in dem kurzfristige Störungen, beispielsweise auf dem Arbeitsmarkt, dauerhaft werden“, sagt er.