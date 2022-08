Wissenschaftlern zufolge könnte sich die neue Omikron-Variante BA. 2.75 schon bald auch außerhalb Indiens ausbreiten. Wie die Fachzeitschrift Nature berichtet, grassiert die von einem Twitter-Nutzer auf den Namen Centaurus getaufte Variante derzeit auf dem Subkontinent und hat sogar BA. 5 bei der Anzahl der Neuansteckungen in Indien überholt.

BA.2.75 wurde in mehr als 20 Ländern weltweit entdeckt. Auch in Deutschland wurde die Virus-Variante bereits nachgewiesen, bestätigt kürzlich Dr. Manuel Krone von der Uniklinik Würzburg. Noch ist aber auch den Forschern zufolge völlig unklar, wie schnell sich Centaurus hierzulande ausbreitet.

Chinesische Forscher veröffentlichten am Mittwoch eine Vorab-Studie, die darauf hindeutet, dass sich Centaurus nach den aktuellen BA.4- und BA.5-Wellen als der weltweit dominierende Stamm von Corona „durchsetzen könnte“. Der „Wachstumsvorteil von Centaurus gegenüber BA.5 in Indien ist deutlicher geworden“, seit die Forscher sich die Daten vor fast einem Monat angesehen haben, schrieb einer der Studienautoren auf Twitter.

Sharing some updates on our BA.2.75 study.

Sharing some updates on our BA.2.75 study.

In brief, BA.2.75 shows high-level neutralization resistance to BA.5 breakthrough-infection plasma, due to the distinct RBD and NTD antigenicity exhibited by BA.2.75 and BA.4/BA.5. (1/n)https://t.co/EBtdiBjWsB — Yunlong Richard Cao (@yunlong_cao) August 10, 2022

BA. 2.75 – eine „variant of concern“?

Andere Studien liefern erste Hinweise auf die Eigenschaften von BA. 2.75. So könnte es sein, dass BA. 5 und BA. 2.75 etwa ähnliche Fähigkeiten haben, der durch Infektion und Impfung verliehenen Immunität zu entfliehen, so Nature. Dementsprechend könnte Centaurus die Infektionsrate außerhalb Indiens nicht erheblich anheben.

Als „variant of concern“, also als besorgniserregende Variante, gilt Centaurus laut WHO bislang nicht. Eine Vielzahl an Daten – beispielsweise durch Laborexperimente – fehlt noch. Nach Einschätzung des Virologen Michael Krone gegenüber dem SWR könnten sich auch Genesene mit Centaurus erneut infizeren. Tom Wenseleers, Evolutionsbiologe an der Katholischen Universität Leuven in Belgien, hält zudem laut Nature fest, dass Centaurus, einen „ziemlich beträchtlichen“ Übertragungsvorteil gegenüber BA.5 in Indien hat.

Die neue Omikron-Variante wäre also noch ansteckender. Außerhalb Indiens sei das Bild aber nicht so klar, sag Richard Neher vom Biozentrum der Universität Basel. „Es ist durchaus möglich, dass BA.2.75 eine global erfolgreiche Variante wird, es ist aber zu früh, dies mit Sicherheit zu sagen“, so Neher.